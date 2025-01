Manna aveva già offerto 25mln per l'alternativa a Garnacho: secco no

vedi letture

Alejandro Garnacho resta un obiettivo del Napoli per il dopo Kvara. Il primo, il principale ma non l’unico: se la questione non si sbloccherà nelle prossime ventiquattro ore, il ds Manna dovrà sfornare un’alternativa al volo. Per la verità, un’offerta l’ha già presentata: al Psv per Noa Lang, 25 anni, esterno sinistro olandese per cui erano pronti 25 milioni di euro. Da Amsterdam è arrivato un secco: no, grazie. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

