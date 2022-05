Manolas si sfoga: "Fatto fuori dopo la Juve! Cessione? Chiedete ad ADL, non parlo per rispetto. Su Spalletti..."

"A Napoli quest’anno ho vinto le prime quattro partite, poi sono stato messo da parte e non ho capito perché".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In una lunga intervista alla versione online di Repubblica, l'ex azzurro Kostas Manolas parla del suo addio al Napoli e attacca il club: "Il primo anno con Ancelotti non era iniziato male. Ma se poi non arrivano i risultati è naturale che i tifosi se la prendano soprattutto con i nuovi acquisti. Alla fine con Gattuso avevamo vinto la Coppa Italia, l’anno dopo abbiamo perso la Champions per una partita sbagliata, e durante la stagione ci erano mancati giocatori fortissimi come Osimhen, Koulibaly, Mertens...".

A gennaio 2022 ha deciso di andare via. Il motivo?

"Chiedetelo a De Laurentiis. Ci sono stati problemi col club che per rispetto dei miei compagni che sono ancora lì non voglio dire. Perché la Grecia? L’ho voluto fortemente. Perché volevo sentirmi amato dai tifosi e dalla società, e sapevo che in Grecia avrei trovato tutto questo".

E soprattutto è tornato a giocare dopo tanta panchina.

"A Napoli quest’anno ho vinto le prime quattro partite, poi sono stato messo da parte e non ho capito perché. Ho fatto un errore con la Juve, è vero. Ma non pensavo di meritare l’esclusione".

Ce l’ha con Spalletti?

"No, è una scelta tecnica. Luciano come allenatore non si discute, è tra i migliori che abbia conosciuto. Il rapporto non è stato il migliore in assoluto: con gli altri allenatori che ho avuto il rapporto è stato sempre ottimo. Con Spalletti ci siamo comunque lasciati bene, ci siamo salutati con affetto e gli ho fatto il mio in bocca al lupo".