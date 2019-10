Maradona, appello a Mertens: "Soldi? In nessun posto al mondo sarai amato come a Napoli! ADL non farti scappare Dries!"

La notte del sorpasso. Contro il Salisburgo, con la doppietta realizzata da Dries Mertens, il belga ha segnato le reti 115 e 116 in maglia Napoli eguagliando prima e sorpassando poi Diego Armando Maradona nella classifica dei marcatori all-time in maglia Napoli. Il Pibe De Oro è stato raggiunto dal Corriere dello Sport proprio per commentare l'accaduto: "Per me non è stato un dispiacere. Anzi, l’ho applaudito, Mertens. Quando ha fatto gol ho pensato al Napoli in vantaggio e non certo a me. Ora mi aspetto che come fece Hamsik, anche Dries mi mandi la maglietta del sorpasso, ma con una bella dedica. Perché una sua 14 ce l’ho, ma non è dedicata.

Maradona risponde anche sul fatto che il belga sia in scadenza di contratto: "Gli posso dire che se è giusto per un professionista cercare sempre più ricchi ingaggi, è vero anche che in nessun altro angolo del mondo si sentirebbe amato, rispettato, coccolato e importante come a Napoli. E io, caro Dries, te lo dico perché tutte quelle belle sensazioni le ho vissute. Pensaci, insomma".

Un pensiero anche per Aurelio De Laurentiis: "Caro presidente, questo ragazzo non fartelo scappare. Ha più di trent’anni, lo so, ma corre e gioca e fa gol con le freschezza e l’entusiasmo di un ragazzo. Poi, se proprio dovesse andare via, sappia Mertens, che a La Plata nel mio Gimnasia un posto per lui ci sarà sempre".