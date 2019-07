Marca - James vuole l'Atletico, sarà il giocatore simbolo di Simeone! Il colombiano preferisce Madrid

James vuole l’Atletico Madrid. Questa la notizia diffusa da Marca, che spiega come il club sia disposto ad accontentare la volontà del calciatore e che ci sia ottimismo per finalizzare l’acquisto. I colchoneros sembrano disposti a fare di James il giocatore simbolo del nuovo corso e sanno che servirà grande pazienza per convincere il Real Madrid a cedere il colombiano. Allo stesso modo si sottolinea come il Napoli sia la grande rivale per la corsa al classe ’91, il cui futuro dunque diventa sempre più difficile da decifrare. A fare la differenza, secondo Marca, potrebbe essere proprio la volontà di James di restare a Madrid.