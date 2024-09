McTominay e quel gesto che a Napoli nessuno dimenticherà facilmente

Subentra e segna e bacia la maglia Scott McTominay, il centrocampista scozzese entrato davvero subito nella testa di Conte e nel cuore dei napoletani.

Qua a Napoli ogni gesto vale doppio, triplo forse anche quadruplo, tutto questo perché questa città non ha mai ricevuto tante carezze. Qui dove d’azzurro non c’è solo il cielo, ma anche e soprattutto la maglia del Napoli e ogni gesto su di essa non verrà dimenticato. Questo è meglio che lo sappia Scott McTominay autore della rete del 5-0 finale contro il Palermo in Coppa Italia.

Rete flagellata, da un bacio del centrocampista scozzese sullo stemma azzurro, un gesto che ha fatto impazzire tutti i tifosi azzurri. Si, certo c’è anche chi rimane fermo e impassibile esclamando: “Solo la maglia” tutto questo, solo per evitare di innamorarsi ancora. La piazza conosce il passato e soprattutto il peso di ogni gesto d’amore, ma delle volte al cuor non si comanda e si ricasca in quella tremenda sensazione di Déjà-vu. Mentre qualcuno si cuce ancora qualche ferita, anche in maniera comprensibile, uno scozzese senza Kilt in un paio di uscite con la maglia del Napoli già ha dato lustro a paragoni importanti.

E quando parlo di paragoni importanti lì in mezzo al campo prendo dal cassetto solo la maglia numero 17 di Marek Hamsik. Perché è questo il paragone che viene fatto in città, tra chi rivede i suoi inserimenti e i suoi gol assieme alla faccia fiera e sorridente per la maglia che indossa e per dove si trova. Siamo in piena conoscenza, il ragazzo è arrivato tardi come il suo compagno di nazionale Gilmour, ma Napoli pensa in grande dopo i 30 milioni spesi da ADL e ha voglia di innamorarsi ancora, senza scomodare chi è nella storia, provando a scriverne una nuova.