McTominay lascia il campo zoppicando: problema alla caviglia, cosa filtra

Dalle nazionali arriva una notizia che non farà stare tranquillo Antonio Conte nelle prossime ore: Scott McTominay è stato costretto a lasciare il campo anzitempo nella gara contro la Polonia per un problema alla caviglia.

Il centrocampista scozzese non ha subito alcuna botta, correndo per lanciarsi su un cross sembra aver fatto un movimento innaturale con la caviglia sinistra: nel momento del cambio l'azzurro è uscito zoppicando leggermente. Non è ancora noto se McTominay abbia richiesto il cambio per precauzione o per un vero e proprio infortunio: si attendono aggiornamenti nelle prossime ore, con l'ambiente Napoli che incrocia le dita.