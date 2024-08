McTominay non verrà convocato per il Parma: debutterà dopo la sosta a Cagliari

Arrivato a Capodichino col bagno di folla, Scott McTominay è diventato ufficialmente un giocatore del Napoli ieri intorno alle 20.15. Rispetto a Romelu Lukaku, però, l'ex bandiera del Man United non riuscirà ad andare in panchina oggi al Maradona per la terza partita del campionato contro il Parma, l’ultima prima della sosta, perché ieri ha terminato le visite mediche e s'è recato a Castel Volturno solo dopo l'annuncio dell'affare, riporta il Corriere dello Sport.

Per vedere in maglia azzurra il centrocampista scozzese l’appuntamento è rimandato alla gara contro il Cagliari, dopo la sosta. In quella circostanza Conte potrà schierare anche il connazionale Billy Gilmour, acquistato in chiusura di mercato. I due centrocampisti nei prossimi giorni dovranno rispondere alla convocazione della Scozia per le partite di Nations League in programma giovedì contro la Polonia e domenica 8 settembre contro il Portogallo.