Meret, è tutto fatto per il rinnovo: novità sulla durata e annuncio a breve

Il Napoli e Alex Meret ancora insieme. Il portiere prolungherà il proprio rapporto con il club azzurro per almeno un altro anno. Il portiere friulano, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2025, rinnoverà con il club azzurro. La dirigenza ha offerto al numero 1 di Conte un contratto da un anno più uno ulteriore con opzione in favore del Napoli.

Proposta che, dopo una lunga trattativa, ha soddisfatto il giocatore, il quale dunque continuerà a vestire la maglia del Napoli. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

Anche il giornalista Fabrizio Romano ha confermato l'accordo ormai totale per il rinnovo di Meret con il Napoli.

✍ Alex Meret will sign new deal at Napoli, as planned. Agreement in place.



Simone Scuffet set to become the new backup GK with Caprile joining Cagliari. https://t.co/OAF79SAe5C