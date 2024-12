Meret, il rinnovo è in discesa: due possibilità sulla durata del nuovo contratto

D'altronde non c'erano mai stati dubbi sulle rispettive volontà: il Napoli vuole blindare Meret e il portiere vuole l'azzurro

Passi in avanti per il rinnovo di contratto di Alex Meret. A confermare le voci su un accordo imminente tra l'estremo difensore ed il Napoli è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ieri pomeriggio i suoi agenti, Federico e Andrea Pastorello, hanno incontrato il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, a Castel Volturno. La volontà è quella di trovare un accordo totale entro la fine dell'anno e dunque di chiudere l'affare nel giro di pochi giorni. Parti al lavoro per la definizione di una trattativa che sta entrando nel vivo con la fumata bianca che si avvicina. D'altronde non c'erano mai stati dubbi sulle rispettive volontà: il Napoli vuole blindare Meret e il portiere, classe 1997, ha sempre spinto per una permanenza in azzurro.

Serve ancora l'intesa definitiva ma ci sono stati passi in avanti nelle ultime ore. L'attuale contratto di Meret scade nel 2025. Il portiere è in scadenza e per questo motivo la volontà delle due parti, del Napoli e del numero uno, è quella di raggiungere quanto prima l'accordo. Il portiere potrebbe firmare per due o tre anni".