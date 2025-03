Meret sta rinnovando, Gazzetta: "Il vero motivo del rallentamento"

Oggi alle 09:10

Alex Meret sta rinnovando con il Napoli per altre due stagioni. Intesa ormai vicina tra le parti con una trattativa che sta durando ormai da diversi mesi ma che a quanto pare è vicina alla conclusione. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che spiega anche i motivi alla base del rallentamento dell'affare: "Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca e la firma sul nuovo contratto", l'annuncio del quotidiano.

"Il nodo degli ultimi mesi, oltre che sull’ingaggio da garantire al portiere, era legato alla durata: Meret e il suo entourage spingevano per un accordo triennale, mentre il Napoli proponeva un biennale. L’intesa dovrebbe essere stata trovata a metà strada, per un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Meret guadagnerà circa 2,5 milioni a stagione e l’annuncio potrebbe arrivare già prima della prossima partita contro il Milan. Il Napoli pianifica il futuro, partendo dalle conferme", si legge.