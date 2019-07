Mertens a KK: "Sarebbe bello vincere lo Scudetto a Napoli! Il San Paolo può aiutarci! Sarri? Gli farei una domanda..."

Questa l'intervista di Dries Mertens, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "Feeling col pubblico? Sono tante persone e fa sempre piacere.



Voglia di fare qualcosa di importante? Si, penso che siamo cresciuti non solo i giocatori ma anche la società, da sei anni ho visto cambiare la squadra e la vista dei tifosi, della squadra. Mi fa molto piacere.

L'anno scorso siamo finiti tanti punti dietro la Juve, dobbiamo finire meglio.



San Paolo sempre pieno? Ho sentito che hanno fatto lavori, ho sentito la voce del mister che ha detto che deve tornare pieno, lo stadio può aiutare!



Manolas-Koulibaly? Manolas si è mostrato molto forte nei primi allenamenti con noi. Abbiamo perso Raul Albiol ma abbiamo anche altri giocatori importanti dietro, speriamo che si trovino bene.



Scudetto? Tra di noi ci sono parole per allenarci bene e dare sempre il 100%, ma dobbiamo vedere partita dopo partita, stiamo crescendo.



Sarri alla Juve? Io ero molto felice per Sarri, ha vinto l'Europa League. A me ha dato sempre tanto, ho guardato il calcio in maniera diversa grazie a lui e lo stimo tanto. Devo dire la verità mi dispiace, ha sempre parlato bene di Napoli ed andare lì è una scelta sua, ora è un avversario ma spero che venga ancora qui a salutarci nello spogliatoio.



Scudetto? Sarebbe bello vincerlo sicuramente a Napoli. Parlando di Sarri, vorrei domandare a lui se sia più bello vincerlo alla Juve o al Napoli.



Difficile venire a Napoli? La società sta crescendo, dobbiamo essere felici. L'anno scorso con Fabiàn abbiamo fatto un grande acquisto. Dobbiamo continuare a farli.

Rapporto con Napoli? Dico la verità, sono un po' stanco di Dimaro (ride, ndr). Non vedo l'ora di andare a Capri in barca. La montagna è bella, ma il Napoli è un'altra cosa".