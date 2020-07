Mertens a Sky: "Sempre meglio e si vede! Callejon? Merita la dedica, gioca gratis invece di andare in vacanza..."

Dries Mertens, attaccante del Napoli e autore del primo gol nel 2-1 sul Genoa, ha così commentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo facendo sempre meglio, sappiamo cosa fare in campo e si vede. Il ritorno degli altri ci aiuterà".

La tua esultanza è per Callejon?

"Ho giocato sette anni con lui e sapere che può andar via mi fa male. Sapere che resta qui, giocando gratis, perché tiene molto alla maglia è un esempio straordinario. Poteva andarsene in vacanza, quindi dopo un gol merita la dedica".

La vittoria è per lui?

"Non esageriamo (ride, ndr). Siamo contenti di questa sua scelta. Quando si fa una scelta negativa tutti criticano, solitamente si parla meno di una scelta positiva".