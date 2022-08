Mertens: "Che orgoglio i cartelloni in città, non mi abituerò mai! Ho sentito i miei ex compagni..."

Nella giornata di oggi Napoli è stata tappezzata di cartelloni con l'immagine di Dries Mertens con la scritta: "Cia' Cirù, Napoli ti ama".

E l'attaccante belga, tramite il suo account Instagram, ha scritto un messaggio toccante per ringraziare quella che ormai è anche la sua città:

"Non mi abituerò mai alle dimostrazioni di affetto che i tifosi napoletani mi mandano e in particolar modo questa iniziativa mi ha colpito e inorgoglito. Vi ringrazio tutti calorosamente e un grande in bocca al lupo per la nuova stagione. Ho sentito alcuni dei miei ex compagni e sono molto carichi per il campionato che sta per iniziare. A presto".