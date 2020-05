Mertens non è stato convinto dai soldi ma dal futuro da dirigente: il retroscena di Repubblica

Dries Mertens si legherà al Napoli per i prossimi due anni, entro la prossima settimana la firma sul contratto, la fumata bianca, dunque l'annuncio su un matrimonio che durerà ancora a lungo. Forse anche oltre la sua carriera da calciatore. L'edizione odierna di Repubblica spiega che a spingere Ciro ad accettare la proposta del Napoli non è stato l'aspetto economico, non solo, ma la prospettiva di poter continuare a far parte del Napoli in un'altra veste, quella da dirigente. Un'ipotesi concreta legata al suo domani.