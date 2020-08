Messi complica i piani del Napoli

Se è vero che il Manchester City vuole provarci per Leo Messi, allora servirà un investimento notevole che andrebbe a condizionare l'intero mercato del club inglese. Tanti, troppi i milioni da investire per l'acquisto della Pulce. Forse questo colpo di scena - l'addio dell'argentino dal Barcellona e il tentativo dei Citizens - potrebbe condizionare anche il mercato del Napoli, perché questi sono i giorni di Koulibaly, che è seguito proprio dal City. La trattativa procede spedita, non è chiusa, manca poco, ma se a Manchester decidono di puntare con forza su Messi, allora potrebbero scegliere di rinunciare al senegalese per un difensore meno costoso. A quel punto, potrebbero ridursi le chance di cessione del centrale. Una bella notizia, vero, ma non del tutto: il Napoli ha comunque necessità di far cassa e il ciclo di Koulibaly a Napoli si è ormai esaurito. Ha un ingaggio alto e il prossimo anno, a trent'anni, sarà ancora più difficile cederlo. Questo lo sa bene anche il Napoli.