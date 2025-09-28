Live Milan-Napoli 2-1 (Saelemaekers 3', Pulisic 31', De Bruyne 60'): accorcia il Napoli, rossoneri in 10!

vedi letture

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

64' - Sinistro larghissimo di Gutierrez, cresce la manovra offensiva del Napoli

62' - Mezz'ora per riacciufarla, forza ragazzi!

60' - GOOOOOOOOOOAL DE BRUYNEEEEEEE! Spiazzato Maignan, 2-1. Avanti Napoooooooooooooooliiiiiii!

59' - Tutto pronto dal dischetto, partirà De Bruyne

58' - Fuori Pulisic, dentro Bartesaghi

56' - ROSSO PER ESTUPINAN! Dopo l'OFR Chiffi cambia decisione: da giallo a rosso.

55' - VAR IN CORSO, può cambiare il cartellino da giallo a rosso

54' - RIGORE PER IL NAPOLI! Estupinan atterra Di Lorenzo pronto a ribadire a porta sguarnita il paratone di Maignan

52' - Forcing del Napoli, arretra il Milan

50' - Cade male McTominay in un contrasto con Pulisic.

49' - Respinge Modric il tentativo di Kevin De Bruyne con il sinistro

49' - Spinge il Napoli, corner dalla destra

48' - Rintana il Milan, preme il Napoli aggressivamente

47' - Chance per Højlund ma De Bruyne calibra male il passaggio

46' - Subito intraprendente il Napoli, palla recuperata facilmente però da Maignan con l'aiuto di Pavlovic

21.50 - Tutto pronto per la ripresa della gara

21.33 - Fine primo tempo

45' - Annunciato 1' di recupero.

43' - Cross perfetto di Politano, Anguissa colpisce di testa ma sbaglia e la palla va in out.

40' - Grande assist di De Bruyne, ma Di Lorenzo colpisce male e Maignan blocca facilmente.

39' - Conclusione da parte di Saelemaeker parata da Meret.

37' - Tomori colpisce McTominay in area di rigore, ma l'arbitro lascia correre.

31' - Gol del Milan. Azione in solitaria di Pavlovic che serve Fofana all'interno dell'area di rigore, palla perfetta per Pulisic che batte Meret.

27' - Il Napoli difende malissimo e il Milan va vicinissimo al 2-0.

24' - Fallo di Tomori su De Bruyne. Avanza il Napoli.

23' - Corner per il Napoli. Batte De Bruyne.

20' - Preme il Napoli.

17' - Vicino al gol Pavlovic.

16' - Calcio d'angolo per il Milan battuto da Modric.

13' - Giropalla azzurro.

11' - Doppia occasione per il Napoli in pochi secondi, prima colpo di testa di Gutierrez e poi il destro di McTominay.

7' - Reagisce il Napoli

3' - Super corsa di Pulisic sul lato sinistro, palla in mezzo per Saelemaekers e subito 1-0 Milan.

1' - Batte il Milan!

20.48 - INIZIA LA PARTITA! Parte il primo tempo.

20.47 - Il Napoli attaccherà da sinistra verso destra in questo primo tempo.

20.46 - Sorteggio in corso tra Di Lorenzo e Maignan.

20.43 - Le squadre entrano in campo.

20.41 - Gioco di luci in campo, le due squadre si accingono ad attraversare il tunnel che li porterà al campo.

20.40 - Tutto pronto dal Meazza in San Siro.

20.17 - Dentro anche i calciatori azzurri, parte il riscaldamento.

20.10 - Entrano in campo i calciatori del Milan.

19.45 - Il Napoli scenderà in campo in veste azzurra.

19.35 - Sono ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, posticipo della quinta giornata di Serie A. Conte deve far fronte a diverse assenze nel reparto difensivo (out Buongiorno, Rrahmani, Olivera e Spinazzola) e lancia dal primo minuto due esordienti in maglia azzurra. Marianucci fa coppia al centro della difesa con Juan Jesus, Beukema viene risparmiato per la sfida di mercoledì in Champions con lo Sporting. Gutierrez fa il suo esordio in Serie A sulla fascia sinistra, completano la difesa capitan Di Lorenzo e Meret in porta. A centrocampo confermati i Fab Four: Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay, con Politano a destra e Hojlund in attacco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricc, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi. All. Allegri.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino, Lang. All. Conte.

19.00 - Manca sempre meno all'inizio del match di San Siro, iniziano a riempiersi gli spalti

18.35 - Aperti i cancelli del Meazza: già tantissimi i tifosi presenti all'esterno dell'impianato milanese

18.15 - Sky Sport conferma: contro il Milan a San Siro Antonio Conte schiererà Luca Marianucci dal primo minuto, visto che non figura nella lista Champions League. Una scelta dettata dall’emergenza difensiva (quattro assenzi: Alessandro Buongiorno, Amir Rrahmani, Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola) e dalla necessità di gestire le energie della squadra.

17.30 - Salgono le quotazioni di Marianucci al centro della difesa! Quindi la difesa potrebbe essere stravolta: a destra Di Lorenzo, al centro Juan Jesus e Marianucci più di Beukema, a sinistra l'unica opzione al momento sembra Gutierrez, che però non mette piede in campo dallo scorso 24 aprile

17.00 - Aggancio momentaneo della Roma al Napoli in testa alla classifica. I giallorossi passano 2-0 contro il Verona. Pari per 0-0 nel derby toscano.

15.00 - Iniziano Roma-Verona e Pisa-Fiorentina.

14:30 - Termina 3-1 la prima gara della domenica di Serie A: il Sassuolo passa con l'Udinese con una netta vittoria.

12.00 - Gruppo squadra rientrato in hotel.

10.40 - Classica rifinitura per il gruppo azzurro al campo dell'Alcione Milano.

È il giorno di Milan-Napoli e dunque amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale della gara! Vi accompagneremo sin dalla mattina al fischio d'inizio a San Siro.