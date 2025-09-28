Manna a Dazn: "Rosa allungata, condivido le parole di Conte! Allegri? Ci ho parlato..."

vedi letture

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Milan: "Noi abbiamo portato avanti questa cosa di allungare la rosa anche l'anno scorso, soprattutto per le seconde linee. Sono arrivati 9 giocatori, in due anni ne abbiamo cambiati un un numero importante. La crescita del Napoli passa dalla crescita di questi giocatori che devono fare esperienza, ci vuole pazienza: bisogna restare tranquilli e non essere negativi se fanno male in questa partita perché siamo sicuri che ci potranno dare una mano".

Il vostro status è cambiato? "Noi ci siamo conquistati lo scudetto sul campo, normale che vogliamo difendere con determinazione giorno per giorno. Ci sono squadre forti, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi, siamo consapevoli di avere una ottima squadra. La Champions League è un'altra cosa, ci sono squadre di livello più alto. Sarà un bel campionato, ci faremo trovare pronti: vogliamo difendere lo scudetto":

Ha parlato con Allegri? "S', l'ho visto prima insieme a Conte, è una persona alla quale sono legato, è di un livello alto e gli auguro di fare un bel campionato ma a partire da domani. Saranno una bella avversaria".