Milan-Napoli, Sky: Conte pensa ad un altro esordiente, vuole preservare Beukema
Antonio Conte deve fare i conti con una vera emergenza difensiva in vista di Milan-Napoli. Il tecnico azzurro è infatti privo di Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola e Olivera e, secondo quanto riportato da Sky Sport, sta valutando l’impiego dal primo minuto di Marianucci al fianco di Juan Jesus, lasciando inizialmente in panchina Beukema per preservarlo in vista della Champions.
In questo scenario il Napoli si presenterebbe a San Siro con una retroguardia sperimentale: Gutierrez schierato sulla corsia sinistra e Marianucci al centro, entrambi all’esordio assoluto dal primo minuto. Una scelta dettata dalle necessità, con Conte costretto a dosare le energie in attesa della sfida europea di mercoledì contro lo Sporting Lisbona.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Milan
|Napoli
