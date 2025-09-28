Live Conte in conferenza: "De Bruyne arrabbiato? Se per il cambio ha sbagliato persona. Su Gutierrez e Marianucci..."

Al termine del match contro il Milan, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Meazza di Milano per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

Non ha fatto piacere il cambio a De Bruyne e a lei cosa non le è piaciuto? "Quello che non mi è piaciuto è quello che è migliorabile, le due situazioni dove abbiamo preso gol. Potevamo fare molto meglio a livello di squadra. Quando subisci gol c'è sempre da migliorare qualcosa. Sui due gol potevamo fare qualcosa di meglio, sono situazioni che valuteremo. Per il resto non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Poi venire a San Siro, contro il Milan, giocare a calcio, fare una partita in cui volevamo prendere la palla, creare occasioni da gol non è da tutti. Sono soddisfatto, questa è la strada. De Bruyne? Mi auguro che era contrariato per il risultato, perché se era contrariato per altre cose ha trovato la persona sbagliata".

Su Gutierrez: "E' inevitabile che ha iniziato in maniera un po' timida la partita, non giocava da tantissimo tempo. Oggi c'è stato anche l'esordio di Marianucci. Poi a lungo andare si è sciolto e ha fatto una buonissima partita. Devono migliorare giocando facendo partite ufficiali come stasera. Il nostro miglioramento è riusciere il più rapidamente a integrare tutti i nuovi ragazzi. Ci sono tante partite da giocare e li abbiamo presi per questo motivo. Oggi tanti difensori erano stati colpiti da tante problematiche, ma abbiamo trovato le soluzioni. Sono contento per gli esordi di Luca e Miguel. Aggiungiamo due uomini alle rotazioni".

Cosa le preoccupa di più? Recuperare la forza difensiva o concretizzare di più? "Se vado a vedere rispetto all'anno scorso abbiamo fatto più gol, sicuramente oggi potevamo concretizzare qualcosa in più e non uscivi con una sconfitta. A livello difensivo dobbiamo migliorare, concesso cinque gol nelle utlime gare. Ma in entrambe le fasi partecipiamo tutti. Come ho detto, il lavoro difensivo da parte di tutti poteva essere migliore".

23.41 - Termina la conferenza.