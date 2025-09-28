Spinazzola-Olivera out per il Milan: c'è un motivo per cui Conte non li ha neanche fatti partire

vedi letture

Cresce l’attesa per Milan-Napoli, big match della quinta giornata di Serie A in programma questa sera a San Siro. Gli azzurri arrivano all’appuntamento con qualche problema di formazione, soprattutto sulle corsie laterali. Antonio Conte, infatti, dovrà rinunciare sia a Leonardo Spinazzola che a Mathias Olivera: entrambi non erano sull'autobus partito ieri da Castel Volturno e dunque tutti e due hanno preso parte alla trasferta di Milano. Il tecnico ha preferito non rischiarli dopo averli visti affaticati in allenamento, anche in considerazione della squalifica di Di Lorenzo in Champions League, che renderà fondamentale il loro recupero per la sfida contro lo Sporting Lisbona di mercoledì.

La novità più importante riguarda Miguel Gutierrez. Lo spagnolo, arrivato in estate dal Girona e reduce da un’operazione alla caviglia, è pronto a fare il suo debutto assoluto con la maglia azzurra. Dopo tre settimane di lavoro in gruppo, Conte lo ha scelto per presidiare la corsia mancina senza modificare il consueto assetto tattico. Sarà dunque lui a completare la linea difensiva in un match dal peso specifico enorme, con il Napoli deciso a confermare l’ottimo avvio di stagione e a misurarsi contro un Milan che, davanti al proprio pubblico, vuole ribadire le proprie ambizioni da vertice.