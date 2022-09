Milan-Napoli vale anche lo scudetto del mercato: Maldini vs Giuntoli, pochi comprano bene come loro

In estate - ma anche nelle sessioni precedenti - il club rossonero e quello azzurro hanno lavorato bene, acquistando calciatori importanti

Milan-Napoli vale anche "lo scudetto del mercato", come si legge su La Gazzetta dello Sport. In estate - ma anche nelle sessioni precedenti - il club rossonero e quello azzurro hanno lavorato bene, acquistando calciatori importanti grazie all'ottimo intuito dei rispettivi direttori sportivi Paolo Maldini e Cristiano Giuntoli: da De Ketelaere a Kim, dai giovani Thiaw e Vranckx a Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone. Colpi in prospettiva, sì, ma buonissimi già per il presente.

Il metodo Napoli

La Rosea oggi in edicola scrive che, pur adottando una politica di contenimento dei costi (monte ingaggi da 115 milioni a 75), il Napoli ha saputo rinnovarsi. Ora è più giovane, ma non meno forte dello scorso anno. Il fiore all'occhiello è Kvaratskhelia, ma anche Kim e Anguissa stanno brillando ed entrambi erano nel mirino da tempo: il sudcoreano da tre anni, il centrocampista addirittura dal 2015. Così lavora il Napoli: col fiuto della sua area scouting. Così si vince lo scudetto del mercato.