Milik abbandonato dalla Juve: Napoli costretto ai saldi, la Roma si riavvicina con due Primavera

Sembrava avere un accordo con la Juventus, ma evidentemente non è bastato e non basterà: non si sblocca la cessione di Arkadiusz Milik in casa Napoli. La Vecchia Signora ha mollato la pista che porta all'ex Ajax, al quale di fatto resta solo l'opzione Roma (o qualche soluzione estera) e costringerà il Napoli ad abbassare la richiesta per il giocatore. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

"Milik dimentica il sogno Juve (il club oggi aspetta di capire gli aspetti legali su Suarez o eventualmente Dzeko), il club di De Laurentiis abbassa il valore del suo cartellino. Per 25 milioni (si partiva da 35) la Roma può prenderlo (e la trattativa per Under non c’entra), il club giallorosso ci può arrivare ma inserendo bonus e un giovane della Primavera. [...] C’è la Fiorentina, il Lipsia. Ci sono stati l’Atletico di Madrid e il Tottenham ma il prezzo fissato dal Napoli aveva «spaventato» tutti. Adesso Milik però sta seriamente pensando alla Roma, in un’operazione senza Under, che si potrebbe chiudere nel giro di una settimana, sempre se i giallorossi risolveranno la questione relativa a Edin Dzeko".