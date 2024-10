Moviola CdS - Su Politano il rigore era chiaro! Tremolada stava fischiando, poi desiste

Di certo non un gran pomeriggio quello vissuto ieri dall'arbitro Paride Tremolada al Maradona. Già, perché sebbene Napoli-Lecce entri subito tra le partite più importanti mai dirette, il fischietto della sezione di Monza commette almeno tre errori grossolani, uno su tutti il rigore non concesso al Napoli per fallo su Politano. Questo è quanto si legge in termini di moviola sul Corriere dello Sport che lo valuta da 4,5:

"Male Tremolada, sicuramente la partita è risultata più impegnativa di quello che si pensava, lui però s’è perso alla prima difficoltà: manca un rigore chiaro (e sarà un problema per Rocchi, nonostante nell’ultima call giovedì abbia dato indicazioni precise e concise sugli episodi, senza giri di parole), manca un secondo giallo altrettanto evidente, inverte un fallo clamoroso punendo il pestone di Krstovic su Buongiorno con una punizione per il Lecce!

Sul rigore: Politano anticipa nettamente Banda che gli arriva addosso, senza prendere il pallone: Tremolada si sta per portare anche il fischietto alla bocca, desiste, in realtà anche Meraviglia (errore anche per lui) gli conferma la decisione del campo. Era rigore".