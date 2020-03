Mundo Deportivo - C'è l'Atletico dietro il 'no' di Milik: 3 Colchoneros piacciono al Napoli

Sembra ormai deciso a non rinnovare Arek Milik. L'attaccante polacco ha rifiutato diverse proposte, a fine stagione potrebbe andar via. Il quotidiano Mundo Deportivo fa sapere che secondo il Napoli dietro il 'no' del centravanti al rinnovo c'è la corte ormai serrata dell'Atletico Madrid di Simeone che da tempo cerca il bomber ex Ajax. Pare che il Napoli possa essere interessato a uno scambio con Diego Costa, che Milik dovrebbe sostituire, ma il portale spagnolo ricorda anche dell'interesse del club azzurro per Arias e Vrsaljko, due terzini in uscita.