Napoli 21esimo in Champions, ma rischia di scendere ancora: la classifica
Ora, con quattro punti dopo quattro giornate, per il Napoli in Champions League si fa dura. Per gli ottavi diretti, ovviamente, ma anche per i playoff, che sono comunque ancora alla portata. Ricordiamo che le prime otto si qualificano direttamente agli ottavi, mentre le squadre dal nono al ventiquattresimo posto si affronteranno in un playoff a eliminazione diretta per accedere alla fase successiva. Il Napoli al momento è in ventunesima posizione, quindi in zona playoff, ma c'è attesa per le partite di oggi con la situazione che potrebbe peggiorare. Ecco la classifica parziale, aspettando anche le partite che chiuderanno la quarta giornata:
Bayern 12 punti
Arsenal 12
Psg 9
Inter 9*
Real Madrid 9
Liverpool 9
Tottenham 8
Borussia Dortmund 7*
Manchester City 7*
Sporting Lisbona 7
Newcastle 6*
Barcellona 6*
Chelsea 6*
Atletico Madrid 6
Qarabag 6*
Galatasaray 6*
Psv 5
Monaco 5
Atalanta 4*
Eintracht 4
21) Napoli 4
Marsiglia 3*
Juventus 3
Club Brugge 3*
Athletic 3*
Union SG 3
Bodo/Glimt 2
Pafos 2*
Leverkusen 2*
Slavia Praga 2
Olympiakos 2
Villarreal 1*
Copenhagen 1
Kairat Almaty 1*
Benfica 0*
Ajax 0*
*le squadre che hanno una partita in meno
