Napoli-Barça con 40mila al Maradona è possibile! Accelerata per stadi al 75% già a febbraio

La curva dei contagi scende e sale la voglia di avere sempre più tifosi allo stadio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l’atteso 75% per gli impianti all’aperto, assieme al 60% per quelli al chiuso, arriverà con un discreto anticipato rispetto al preventivato primo marzo. Già dal weekend del 27 febbraio, quando è in programma la 27esima giornata di campionato (con Lazio-Napoli), la capienza negli stadi crescerà di un 25% e ci sono concrete speranze che la stessa sorte tocchi alle gare di Europa League del 24 dove, accanto alla sfida tra Lazio e Porto, spicca il big match del Maradona tra Napoli e Barcellona. Con il 75% si arriverebbe a circa 40 mila.