Ufficiale Napoli-Como, le formazioni: Conte conferma il nuovo modulo! Sciolto il dubbio a sinistra

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 17:41 In primo piano

Comincia la settima giornata di Serie A e ad aprirla ci sarà il Napoli, che alle 18:30 attenderà sul terreno di gioco del Maradona il Como di Cesc Fabregas. Gli azzurri sono in vetta alla classifica con 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta al primo turno di campionato. I lariani, invece, dopo un avvio complicato (disastrosa la gara a Torino con la Juventus) sembrano aver trovato la quadra e nelle ultime due partite hanno collezionato altrettanti successi.

Sono note le formazioni ufficiali. Antonio Conte conferma in toto l'undici dell'ultima partita: l'unico dubbio, a sinistra, è stato sciolto con Olivera che la spunta su Spinazzola. Per il resto ancora 4-3-3 con Anguissa-Lobotka-McTominay in mezzo al campo e l'attacco Politano-Lukaku-Kvaratskhelia. Anche nel Como confermate le indiscrezioni della vigilia e l'ultima formazione: 4-2-3-1 con Cutrone terminale offensivo. Ecco le scelte dei due allenatori.

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas