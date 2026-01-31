Live Napoli-Fiorentina 2-1 (Vergara 16', Gutierrez 49', Solomon 57'): gli azzurri tornano a vincere!

19.55 - FINISCE QUI!

94' - BRIVIDO FINALE! Parisi la lancia col radar per Kean che conclude al volo ma la palla finisce a lato!

93' - PICCOLI! BRIVIDO NAPOLI! Cross di Dodò, Giovane si perde Piccoli che la gira al volo da pochi metri e manca la porta di Meret.

91' - Entra Lukaku per gli ultimi minuti, fuori Hojlund.

90' - Sono stati segnalati 4 minuti di recupero.

89' - GIOVANE! Tiro al volo potente del brasiliano, indirizzato verso la porta: Ranieri si oppone con il corpo.

87' - Contropiede Napoli, McTominay arriva al tiro dal limite: palla deviata e De Gea respinge.

84' - Vergara esausto: Conte effettua il secondo cambio ed entra Giovane.

79' - Intanto Vanoli inserisce anche Fazzini al posto di Gudmundsson.

78' - Gomitata di Parisi in faccia a Vergara, il calciatore azzurro sanguina ma incredibilmente l'arbitro lascia proseguire il gioco.

76' - ANCORA KEAN! Il centravanti viola riceve in area e calcia forte col destro sul primo palo: Meret neutralizza in calcio d'angolo.

75' - Lancio su Kean che controlla bene, anticipa l'uscita di Meret e con il tiro colpisce il palo. Il guardalinee segnala però fuorigioco.

74' - Il Napoli prova ad abbassare i ritmi della partita, gestendo il possesso palla.

70' - Triplo cambio Fiorentina: entrano Kean, Ranieri e Parisi, escono Solomon, Brescianini e Gosens.

67' - CHE OCCASIONE PER HOJLUND! Lancio millimetrico per lo scatto di Elmas alle spalle della difesa, il macedone serve a centro area Hojlund che perde l'attimo per calciare e si fa rimontare da Pongracic.

66' - Spinazzola punta Solomon e sterza improvvisamente, ma fa buona guardia l'esterno viola.

63' - Calcio di punizione di Mandragora respinto da Buongiorno, sulla respinta altro cross rigettato dalla difesa del Napoli.

60' - Spinazzola imbuca per Hojlund che si gira su Pongracic e calcia col mancino, che viene smorzato e quindi blocca De Gea.

57' - Accorcia la Fiorentina. Percussione centrale di Dodò che imbuca per Piccoli: l'italiano anticipa Buongiorno e calcia da pochi metri, Meret riesce a parare ma sulla respinta Solomon sigla il tap-in.

53' - Ammonito Buongiorno per una trattenuta ai danni di Piccoli.

49' - GOL GOL GOL GOL! RADDOPPIA IL NAPOLI! Gutierrez riceve defilato a destra, punta Gosens, rientra e libera il mancino a giro: traiettoria imprendibile per De Gea.

46' - Si riparte con una sostituzione nella Fiorentina: entra Mandragora al posto di Fabbian.

19.05 - Inizia il secondo tempo.

18.50 - Finisce il primo tempo.

46' - McTominay si incarica della battuta dopo il tocco di Elmas, ma lo fa male: palla fuori e rinvio dal fondo per De Gea.

45' - Prima del calcio di punizione, sono stati segnalati 5 minuti di recupero.

44' - Ammonito Fabbian per un intervento irregolare ai danni di McTominay. Calcio di punizione dal limite per il Napoli.

41' - Ci prova Hojlund! Fagioli perde il pallone davanti alla propria area di rigore, Vergara serve l'attaccante che calcia con il mancino dall'interno dell'area: esterno della rete!

39' - Elmas sfiora un super gol! Il macedona passa in mezzo a due giocatori della Fiorentina, entra in area, supera il terzo e sul più bello Brescianini mura la sua conclusione!

37' - Due cross in direzione di Hojlund, prima da parte di Spinazzola e poi di Vergara, l'attaccante però in entrambe le occasioni non ci arriva per centimetri.

35' - Duello tra McTominay e Gosens nei pressi della bandierina, a vincerlo è il difensore della Fiorentina che guadagna anche calcio di punizione.

32' - Buon momento per la Fiorentina, ci riprova Piccoli con la specialità della casa, il colpo di testa: pallone che termina lontano dallo specchio della porta difesa da Meret.

30' - Cambio obligato quindi, fuori Di Lorenzo, dentro Olivera. L'infortunio del difensore italiano sembra essere davvero grave.

27' - Attenzione perché nel contrasto aereo si è girato il ginocchio di Di Lorenzo. Staff medico in campo e giocatore del Napoli in lacrime. Continua la fortuna per gli azzurri.

26' - Doppia chance per la Fiorentina! Cross di Fagioli e colpo di testa di Piccoli che finisce sul palo, l'azione continua e Meret compie un intervento clamoroso sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Gudmundsson.

25' - Ora è la Fiorentina ad avere una buona chance da calcio di punizione, sul pallone c'è Fagioli.

23' - Che occasione per il Napoli! Cross di Di Lorenzo per Hojlund e De Gea, in qualche modo, riesce a salvarsi dopo un batti e ribatti in area piccola!

21' - Corner non sfruttato bene da parte dei padroni di casa. La Fiorentina però non riesce ad uscire dalla propria metà campo, continua l'assedio azzurro.

16' - Cross di Spinazzola e McTominay ci prova, alla sua maniera, in rovesciata: sfera che termina sul fondo.

15' - Allarme temporaneamente rientrato per il centrale della Viola, che sembra poter continuare il match.

14' - Piove sul bagnato per la Fiorentina, Pongracic è a terra dolorante e si tocca il ginocchio...

12' - GOL GOL GOL! NAPOLI IN VANTAGGIO! È ancora lui: Antonio Vergara trova anche il primo gol in Serie A. Lancio lungo di Meret, Hojlund con il corpo apre un varco nella difesa viola: il gioiello azzurro sfugge via a Brescianini e davanti a De Gea e non sbaglia con il mancino.

10' - GUTIERREZ! Sugli sviluppi del corner è lo spagnolo ad andare alla conclusione dal limite dell'area: sfera che termina fuori.

8' - Sponda di Hojlund per Vergara e conclusione dell'italiano: respinta e calcio d'angolo per il Napoli.

6' - Progressione di Fabbian verso l'out di destra, altro tackle pulito e impeccabile di Juan Jesus. Possesso del pallone per i partenopei.

4' - Grande recupero di Juan Jesus che favorisce Vergara: il giocatore del Napoli entra in area, ma non riesce a calciare grazie all'ottimo intervento di Comuzzo! Primissima fase di studio tra le due compagini, saranno fondamentali i duelli in questo delicato match!

18.00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH!

17.30 - Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina, Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN, trasmettendo fiducia in vista della sfida di campionato. Il difensore del Napoli ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale e del lavoro svolto in settimana con l’allenatore. “Il morale deve restare alto – ha spiegato – dobbiamo scendere in campo con energia e spirito positivo. Abbiamo preparato bene questa partita, studiando i dettagli e recuperando le forze. Non possiamo lasciarci condizionare, dobbiamo concentrarci sul presente e sulle prossime gare”.

17.20 - Momento carico di emozione al Maradona prima del fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto rendere omaggio alla famiglia Commisso con un gesto simbolico e toccante. Al nuovo numero uno viola Joseph e alla moglie di Rocco Commisso sono stati consegnati un mazzo di fiori e una maglia azzurra personalizzata con il nome Commisso, in memoria del presidente della Fiorentina scomparso nelle scorse settimane. Un tributo accolto dagli applausi dello stadio.

17.00 - FORMAZIONI UFFICIALI

Sono note le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina. Confermate le indiscrezione della vigilia in casa azzurra: un solo cambio di formazione rispetto all'undici che ha sfidato il Chelsea in Champions League. Torna Gutierrez, schierato ancora largo a destra, con Spinazzola che va a sinistra.

Per il resto tutto confermato: Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno in difesa, a centrocampo la coppia McTominay-Lobotka e davanti Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund. In casa Fiorentina non c'è Kean: al centro dell'attacco spazio a Piccoli. Di seguito i due schieramenti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, De Chiara. Allenatore: Antonio Conte

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Mandragora, Harrison, Kean, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Parisi. Allenatore: Paolo Vanoli

16.45 - Il Napoli è arrivato al Maradona.

16.00 - L'impianto di Fuorigrotta al momento non è sold-out essendoci ancora disponibilità in vari settori. Al momento risultano le ultime disponibilità per la Posillipo Premium, Distinti superiori Premium e Distinti superiori mentre è ampia la disponibilità per la Posilipo e discreta per Nisida, Distinti inferiori e Curve inferiori.

Antonio Conte valuta un cambio sulla corsia destra di centrocampo del suo 3-4-2-1. Tra i pali Meret, pacchetto arretrato composto da Di Lorenzo, Buongiorno e Juan Jesus (ancora in pole su Beukema). A centrocampo, può tornare Gutierrez a destra con Spinazzola spostato di nuovo a sinistra, in mezzo invece i soliti McTominay e Lobotka. In attacco Giovane scalpita per un posto, ma il tecnico azzurro è orientato alla conferma del tridente Vergara-Hojlund-Elmas. Potrebbe strappare la convocazione Rrahmani.

Paolo Vanoli conferma il 4-3-3 / 4-1-4-1 e recupera Kean e Piccoli, quest'ultimo comunque non è al meglio e partirà dalla panchina. In porta De Gea, terzini Dodò e Gosens, coppia di centrali composta da Comuzzo e Pongracic. In cabina di regia Fagioli coadiuvato da Mandragora, la terza maglia se la giocano Brescianini e Ndour con il primo leggermente in vantaggio. Sugli esterni agiranno Parisi e Gudmundsson, il riferimento centrale sarà Kean.

Il Napoli di Antonio Conte ha subito due batoste negli ultimi giorni: il 3-0 in campionato contro la Juventus - con conseguente meno 9 dall'Inter - e l'eliminazione dalla Champions League per mano del Chelsea. Quest'oggi alle ore 18:00 allo Stadio Maradona, gli azzurri devono resettare e cercare la vittoria a tutti i costi, contro la Fiorentina di Paolo Vanoli: i viola stanno vivendo una stagione estremamente complicata, ma restano un avversario difficile da affrontare.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina!