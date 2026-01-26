Radio Tutto Napoli cresce ancora: è arrivata l'app per le nuove Smart Tv LG!
A meno di due mesi dal lancio ufficiale, Radio Tutto Napoli cresce ancora ed aumenta la propria offerta di fruizione. Oltre che dalle nostre App per Iphone e Android o dal sito in video e dalle vostre auto tramite il DAB Campania (cercando "TuttoNapoli"), ora potete seguirci anche dalle nuove Smart Tv LG con la nostra app ufficiale.
A breve vi annunceremo anche lo sbarco sulle Smart Tv Samsung. Per la tua nuova tv LG (modelli dal 2022, per ora) puoi scaricarla subito, posizionarla tra le tue preferite e, se vuoi, darci anche le 5 stelle di valutazione! In caso di problemi o segnalazioni scrivi a redazione@radiotuttonapoli.net. Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, sempre live, non vi lascia mai soli e vi accompagna con ogni modalità di fruizione.
Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad
Qui per scaricare l'app per Android
Qui per le Smart Tv LG (in arrivo Samsung)
