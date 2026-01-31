Ultim'ora Alisson, è tutto fatto ma si attende! Rai: "Si sblocca Sulemana? E' la prima scelta"

Intrigo di mercato tra Alisson dello Sporting Lisbona e Sulemana dell'Atalanta, entrambi nel mirino del Napoli. A dare gli ultimi aggiornamenti è l'esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato, intervenendo a Rai News 24 dopo aver fornito già ieri l'accordo totale per il brasiliano dello Sporting: "Il Napoli ha definito tutto per Alisson Santos. Lo Sporting attendeva già questa mattina i documenti.

L’Atalanta però, mi conferma direttamente Tony D’Amico, non ha chiuso Lookman col Fenerbahce per mancanza di garanzie bancarie. Se non trova un nuovo club, si parla dell’Atletico, allora partirà Sulemana che era la prima scelta del Napoli. L’agente del giocatore mi ha appena scritto e mi dice che se si muove da Bergamo allora tra Napoli e Roma sceglierebbe il Napoli".