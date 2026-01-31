Conte a Dazn: "In Champions poca fortuna, ma la strada è giusta! Lukaku? Faremo amichevoli per lui"

Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei partenopei, Antonio Conte: "Ho valutato con la squadra la gara con il Chelsea, che secondo me è stata molto, molto positiva. Non siamo stati premiati alla luce dello sforzo fatto in campo, al tempo stesso abbiamo consapevolezza di aver dimostrato che a livello europeo siamo sulla strada giusta. Come ogni percorso c'è da fare meglio e sicuramente non siamo stati tanto fortunati".

Lukaku e infortuni - "Romelu ha avuto un brutto infortunio e dobbiamo avere la pazienza di fargli fare un po' di minutaggio durante la settimana anche con qualche amichevole. Ci auguriamo che ci sia qualche rientro in futuro".