Napoli-Fiorentina 2-1, le pagelle: Vergara show, che Meret! Gutierrez si sblocca, paura Di Lorenzo

Meret 7,5 - Un doppio intervento da grandissimo portiere a metà del primo tempo. Bravo pure sul gol in prima battuta su Piccoli, salva pure su Kean.

Di Lorenzo 6 - Parte molto bene, poi si fa male al ginocchio e lascia tutto il Maradona col Magone. Forza Capitano. Dal 30’ Olivera 6,5 Conte lo sceglie come centro centrale e deve un attimo rodarsi in quel ruolo. Autore di qualche buon anticipo, cresce col passare dei minuti.

Buongiorno 6 - Soffre molto la vivacità e l’esuberanza di Piccoli che lo mette in difficoltà in diverse occasioni. Bravo a respingere l'assalto finale della viola sui palloni alti.

Juan Jesus 6 - Costretto a dirottare a destra con l’ingresso di Olivera. Si adatta con esperienza e furbizia.

Gutierrez 7,5 - Ha buona gamba e prende fiducia col passare dei minuti. Bellissima la giocata per il gol del 2-0. In generale, gioca la gara più solida dal suo arrivo in azzurro.

Lobotka 6,5- La solita pulizia nelle giocate. A metà ripresa avvia un’azione bellissima che manda Hojlund in porta.

McTominay 7 - Molto dinamico, nonostante le tante partite giocate. Fermato con le cattive quando potrebbe calciare. Si sacrifica su ogni pallone: l’anima di questa squadra.

Spinazzola 6 - È molto stanco e si vede: non è il solito Leo in fase di spinta.

Vergara 8 - Prosegue il suo momento magico: il gol che sblocca la gara e tante giocate di qualità. Impressionante la sua capacità di fare sempre la giocata giusta. Finisce stremato. Dall’84 Giovane sv- Sembra libero mentalmente e tenta sempre la giocata.

Elmas 6 - Va vicino al gol con una giocata pazzesca nello stretto. Nel secondo tempo cala vistosamente.

Hojlund 6,5 - Attacca con fame la profondità. Sfiora il gol con un mancino che trova l’esterno della rete. A metà del secondo tempo perde il tempo giusto per la giocata. Resta però un importante riferimento per la squadra. Dal 90’ Lukaku sv -.

Conte 6,5- Il Napoli è in piena emergenza, il risultato è troppo importante in questa fase. Missione compiuta.