Napoli-Fiorentina, le formazioni: le scelte di Conte e Vanoli
Sono note le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina. Confermate le indiscrezione della vigilia in casa azzurra: un solo cambio di formazione rispetto all'undici che ha sfidato il Chelsea in Champions League. Torna Gutierrez, schierato ancora largo a destra, con Spinazzola che va a sinistra.
Per il resto tutto confermato: Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno in difesa, a centrocampo la coppia McTominay-Lobotka e davanti Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund. In casa Fiorentina non c'è Kean: al centro dell'attacco spazio a Piccoli. Di seguito i due schieramenti.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, De Chiara. Allenatore: Antonio Conte
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Mandragora, Harrison, Kean, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Parisi. Allenatore: Paolo Vanoli
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Fiorentina
