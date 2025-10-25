Ufficiale Napoli-Inter, le formazioni: Conte con Neres falso 9! Anche Juan Jesus dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Inter, anticipo dell'ottava giornata di campionato. Conte scioglie i dubbi della vigilia e lancia David Neres dal primo minuto nel ruolo inedito di falso nove. In difesa l'altro cambio di formazioni, con Juan Jesus schierato a destra che affianca Buongiorno nella linea a quattro composta da Di Lorenzo e Spinazzola. In mediana Gilmour al centro con Anguissa e De Bruyne da mezzali e Politano e McTominay sugli esterni.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. All. Conte.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu.