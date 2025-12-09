Tuttonapoli Benfica-Napoli, probabili formazioni: Conte ha un solo dubbio, Mourinho ha scelto l'11

Il Napoli di Antonio Conte è reduce da cinque vittorie consecutive dopo la sosta e vuole dare continuità a questa striscia di risultati: al di là della statistica però, gli azzurri hanno bisogno dei tre punti soprattutto in ottica qualificazione ai play-off di Champions League. La penserà diversamente il Benfica di José Mourinho che è attualmente fuori dalle prime 24 della league phase, e per questo in casa propria avrà come unico obiettivo il successo. Conte contro Mourinho, il destino europeo in ballo: si preannuncia una gara scoppiettante.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte non farà particolari modifiche di formazione, anche perché gli uomini a disposizione sono davvero pochi. Dunque, 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, Rrahmani al centro del terzetto difensivo con Buongiorno e Beukema ai suoi lati; in mediana ci sono Elmas e McTominay, quest'ultimo ha avvertito un fastidio contro la Juve ma dovrebbe farcela, sulle fasce di centrocampo invece agiranno Di Lorenzo e uno tra Spinazzola e Olivera, con l'italiano leggermente in vantaggio. In attacco nessun dubbio sul tridente in grande spolvero Neres-Hojlund-Lang. Tra gli infortunati, Gutierrez proverà a strappare almeno la convocazione.

Le ultime sul Benfica

José Mourinho da diverse settimane ha inquadrato un undici titolare che tende a toccare il meno possibile. Il sistema di gioco è il 4-2-3-1, tra i pali Trubin, in difesa al centro la coppia Otamendi-Silva, ai lati Dedic e Dahl. In cabina di regia l'ex Juve Barrenechea, al suo fianco Richard Rios; batteria di trequartisti composta da Aursnes, Barreiro e Sudakov, i quali agiranno a supporto della punta Pavlidis. Tra gli indisponibili spicca il nome di Lukebakio.

Estádio da Luz (Lisbona) mercoledì 10 dicembre ore 21:00

BENFICA (4-2-3-1) probabile formazione: Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. Allenatore: José Mourinho

Ballottaggi: Barreiro-Rego 70-30%

Indisponibili: Araujo, Bah, Bruma, Felix, Lukebakio

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: McTominay-Vergara 70-30%, Spinazzola-Olivera 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Gutierrez, Lobotka, Marianucci (fuori lista), Mazzocchi (fuori lista)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Amazon Prime Video e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net ed i commenti su Radio Tutto Napoli