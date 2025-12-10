Sfida Conte-Mou, Gazzetta: "Se si guarda al palmares non c’è gara, stravince il portoghese"

vedi letture

Tutti e due si lamentano di questo e quell’altro, del mercato, degli arbitri, della critica cinica e incontentabile

Se si guarda al palmares, non c’è gara, stravince Mourinho. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul confronto tra i due tecnici: "Conte da allenatore non ha mai vinto un trofeo internazionale, Mou ha in bacheca due Champions (Porto e Inter), due Coppe Uefa (Porto e Manchester United) e una Conference (Roma). Non è una diversità di poco conto, anzi. Le tendenze degli ultimi anni dicono però che Mourinho è in fase discendente e che Conte si mantiene ad alti livelli.

Tutti e due si lamentano di questo e quell’altro, del mercato, degli arbitri, della critica cinica e incontentabile. Mou per gli arbitri ha sviluppato quasi un’ossessione. Conte in panchina continua a trovare soluzioni, laddove Mourinho ha perso il tocco. Conte è fresco di scudetto con il Napoli, Mourinho è fermo alla Conference conquistata con la Roma nel 2020. I sei anni d’età di differenza spiegano e non spiegano, fra sei anni vedremo dove sarà Conte. La realtà dice che Mourinho arriva a questa partita da sfavorito, a Conte tocca l’onere del pronostico.