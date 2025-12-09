Conte sull'emergenza: "Una tegola a settimana, ma è cresciuto senso di responsabilità"

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Benfica-Napoli, e tra i vari temi ha parlato anche dell'emergenza infortuni: "Vedendo la situazione che s'è creata, una tegola quasi a settimana, perdendo giocatori importanti, penso che è cresciuto il senso di responsabilità da parte di tutti. Tanti calciatori che sono arrivati hanno capito certe dinamiche, a giocare di più, anche il fatto di giocare poco non aveva favorito quest'integrazione. C'è stato un miglioramento su questo e la crescita dei ragazzi è in primis di responsabilità, non c'è scritto da nessuna parte che si prendono sempre le responsabilità. Nelle difficoltà si sono responsabilizzate e c'è compattezza, energia, unione, altrimenti con tutto ciò che potevamo metterci la situazione oggettiva è difficile. Questi risultati arrivano con una crescita".

