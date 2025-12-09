Neres a Sky: "Il Benfica in casa è forte, ma veniamo qui per vincere"
Davide Neres, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica. Di seguito le sue dichiarazioni.
Questa partita può valere tanto ai fini della qualificazione: “Sì, sappiamo che è molto importante. Veniamo qui per fare i tre punti e giocarci la partita, questo è quello che faremo”.
Qual è il tuo obiettivo per questa stagione? “Il mio obiettivo è vincere e provare a dare sempre il meglio per la squadra. Sappiamo che è impossibile vincere ogni partita, ma proviamo a fare sempre del nostro meglio”.
Quali sono le insidie di questa partita? “Credo che lo stadio, i tifosi del Benfica, siano molto forti e quando i tifosi si uniscono alla squadra è molto difficile giocare contro di loro”.
Ti manca il gol in Champions League: “Non è importante. L’importante è fare i tre punti e che la squadra vinca”.
