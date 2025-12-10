Tuttonapoli Benvenuti all'Inferno del da Luz! Conte pronto a spegnere il fuoco de' La Catedral

Ci siamo quasi, manca sempre meno a Benfica-Napoli, delicato match di Champions (che potrai vivere su Radio Tutto Napoli live dalle 8 alle 24!). Conte e i suoi uomini sono a caccia di continuità, che deve passare per il successo in casa della squadra di José Mourinho. Una casa che porta il nome di Estádio da Luz, che è tutto fuorché banale. Una struttura che trasuda calcio e storia da ogni angolo e si respira un'atmosfera magica fin dall'esterno, dove si può scorgere la Benfica Escola de Futebol, proprio di fronte uno degli ingressi del da Luz, che rappresenta un punto di partenza, una academy dove iniziano a nascere i primi giovani talenti del calcio portoghese.

Parlavamo di storia, che si palesa immediatamente prima di accedere allo stadio, con la statua di Eusébio, icona del calcio portoghese e del Benfica nel dettaglio. Punto di ritrovo per tutti coloro che arrivano in pellegrinaggio verso quello che è un tempio del pallone. La storia passa anche per i corridoi che accompagnano i calciatori all'interno del campo, dato che sulle pareti sono raffigurati giocatori che hanno scritto pagine memorabili di questo club, come Di Maria e Nuno Gomes (giusto per citarne un paio). Per poi immergersi e scorgere dal basso quella muraglia rossa che si estende in altezza.

Alto ben 43 metri, con tanto di tetto al policarbonato capace di far filtrare la luce al naturale, è soprannominato "La Catedral". Una maestosità che abbraccia un altro soprannome: il da Luz è chiamato anche "Inferno". Quando si dice "Benvenuti all'Inferno" qui non è un caso, ma si parte da questo colore rosso fuoco acceso, la passione che si respira, le caratteristiche strutturali sopracitate e tutto il contorno che lo rende davvero avvolgente. Tanta magia in un campo che ospita ben 65 mila spettatori e vedrà anche una folta presenza di tifosi napoletani per il match di giornata. Ci sarà da battagliare, da farsi ammaliare a tal punto da voler restituire in campo tale bellezza che il da Luz ha da offrire. Conte sa esaltarsi in questi contesti ed è pronto con i suoi ragazzi ad affrontare una battaglia per portare con sé tre punti e un ricordo che potrà restare indelebile. Signore e signori, benvenuti all'Inferno: il Napoli vuole far ardere il da Luz con un'esplosione tutta azzurra.