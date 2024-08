Rileggi live Napoli-Modena 4-3 d.c.r: Meret salva il Napoli con due rigori parati!

Il Napoli passa il turno non senza fatica. La sfida si decide ai calci di rigore dopo che nei tempi regolamentari non si è andati oltre il pari: Meret si scrolla di dosso le critiche e para due rigori, rimediando all'errore di Cheddira.

23.17 - IL NAPOLI VINCE AI RIGORI E PASSA IL TURNO!

23.16 - Sbaglia anche Zaro, Meret ancora formidabile!

23.16 - Kvara con un rigore magistrale, finta e spiazza Gagno

23.15 - Bozhanaj pareggia i conti, spiazzato Meret

23.15 - Simeone batte forte e centrale, Napoli di nuovo in vantaggio.

23.14 - Battistella sbaglia! Meret ipnotizza benissimo alla sua destra. 2-2

23.13 - Olivera non sbaglia.

23.13 - Il Modena passa in vantaggio, 1-2 con Magnino

23.12 - Cheddira sbaglia il secondo rigore per il Napoli

23.11 - Palumbo pareggia i conti, Meret aveva intuito ma il Modena pareggia

23.10 - Di Lorenzo non sbaglia, il Napoli passa in vantaggio ai rigori.

23.10 - Il primo rigore lo calcerà Di Lorenzo

23.08 - Le due squadre stilano la lista dei rigoristi.

23.05 - Si deciderà tutto ai calci di rigore.

90'+4 - Ci prova anche Lobotka ma Gagno è sempre preparato.

90'+3 - Destro di Kvara schiacciato, raccoglie Simeone che prova a girare di sinistro ma Caldara chiude.

90'+1 - Cross di Ngonge insidioso in area di rigore, Olivera spara altissimo.

90' - Chance per il Napoli, Lobotka allarga molto bene per Di Lorenzo, il Napoli porta superiorità ma l'esterno azzurra perde l'equilibrio ed il pallone.

89' - Ci saranno 4 minuti di recupero

87' - Esce Politano ed entra Cheddira, esaurite le sostituzioni in casa Napoli.

86' - Contropiede del Modena fermato fallosamente da Ngonge.

83' - Secondo fallo in pochi secondi per Simeone, aggancia Caldara nel tentativo di recuperare il pallone.

82' - Gioco estremamente spezzettato.

80' - Azione solitaria di Kvara che dopo una bellissima finta laterale ci prova ma la palla termina altissima.

78'- Doppio cambio nel Modena: escono Idrissi e Cotali, entra Bozhanaj e Cauz.

78' - Olivera da corner, ottimo salto di Di Lorenzo ma palla alta.

75' - Mini break in campo.

73' - Escono Mazzocchi e Spinazzola, entrano Ngonge ed Olivera.

72' - Politano va in solitaria, dribbla due avversari ma non è in equilibrio al momento del tiro.

69' - Primo cambio anche nel Modena: esce Gliozzi ed entra Abiuso

68' - Mazzocchi crossa per Simeone, sulla ribattuta Kvara ci prova ma ancora Gagno è preciso.

66' - Primo cambio nel Napoli: esce Giacomo Raspadori ed entra Giovanni Simeone.

64' - Spinazzola spinge ancora sulla sinistra, doppio dribbling e cross in area: Mazzocchi da fermo la colpisce di testa ma non impensierisce Gagno.

60' - All'ora di gioco Conte prepara le prime sostituzioni: pronti ad entrare Simeone e Ngonge.

59' - Forcing del Napoli che da destra a sinistra muove il pallone, ma il Modena è molto denso e allontana.

57' - Ancora Spinazzola, serve sulla destra Mazzocchi che al secondo rimbalzo lascia il destro ma è alto.

55' - Lobotka spinge l'offensiva e appoggia su Spinazzola, l'esterno prova un dribbling e poi scarica di nuovo sullo slovacco che lascia partire un potente destro che finisce alto sopra la traversa.

52' - Il Napoli adesso spinge, gli azzurri alzano l'intensità e la manovra acquista velocità.

50' - Tante iniziative personali per il Napoli, Kvara sembra molto ispirato ma il suo destro è molto centrale.

46' - Pronti, via. Il Napoli ci prova ancora con Mazzocchi che appoggia per Anguissa ma schiaccia troppo il suo destro, palla out.

22.16 - Inizia il secondo tempo tra Napoli e Modena

22.00 - Finisce il primo tempo

45' - Spinazzola attacca la profondità ma il suo sinistro ad uscire è deviato da Gagno, calcio d'angolo

44' - Non ci sarà recupero.

43' - Spinazzola con tanta voglia prova a crearsi un'occasione dalla fascia sinistra ma viene triplicato, palla in rimessa dal fondo.

40' - Kvaratskhelia ancora, il suo tiro dalla lunetta è troppo debole.

37' - Spinazzola entra in area e libera lo spazio per il destro di Kvaratskhelia, Gagno è ben posizionato ed ipnotizza.

35' - Il Napoli prova a reagire, Di Lorenzo trova Raspadori che crossa al centro ma nessuno è pronto a spingere in rete.

32' - PALO DEL MODENA! Ancora in ripartenza il Modena va vicinissimo al vantaggio: Palumbo calcia di sinistro ed il pallone si stampa sull'incrocio dei pali.

31' - Spinazzola impreciso in costruzione di gioco, Lobotka riesce a rimediare recuperando il pallone

30' - Raspadori prova la sua classica girata ma il pallone gli si alza troppo

28' - Kvara prova ad inventare e dal lato sinistro alza una precisa parabola per Politano, il tentativo al volo dell'esterno è sbilenco: palla molto in alto.

26' - Il Napoli soffre le uscite del Modena: Anguissa ferma fallosamente Palumbo, ammonito.

24' - Anguissa ci prova con il destro ma il suo tentativo è deviato in calcio d'angolo.

24' - È sempre Palumbo il più ispirato del Modena: dribbla e lascia sul posto Spinazzola ma non trova poi un compagno sui 20 metri.

22' - Si accende il Napoli con il classico mancino a rientrare di Politano, Gagno respinge in corner.

21' - BRIVIDO PER IL NAPOLI! Ripartenza fulminea del Modena con Palumbo che non riesce però ad impensierire Meret, tiro centrale.

20' - Mazzocchi ci prova con un traversone ma l'area di rigore è vuota, palla respinta dalla difesa del Modena.

17' - Lobotka commette fallo su Battistella.

16' - Tanto possesso e densità del Napoli che prova a scardinare il muro del Modena.

13' - Si accende Kvaratskhelia ma il suo destro è deviato sul nascere.

11' - Raspadori esce dall'area di rigore e crea lo spazio per Di Lorenzo: l'esterno azzurro non riesce però a controllare il pallone.

8'- Punizione a favore del Napoli: Anguissa non riesce a deviare verso la porta.

5' - Primo corner anche per gli azzurri: buon ritmo con un ottima transizione Politano-Di Lorenzo-Lobotka.

3' - Primo affondo del Napoli: da Spinazzola a Mazzocchi ma il colpo di testa dell'esterno è troppo alto.

2' - Primo calcio d'angolo della partita a favore del Modena, Palumbo prova a crossare ma chiude Di Lorenzo.

21.15 - PARTITI! Comincia il match!

21.10 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.45 - È intervenuto ai microfoni della Mediaset il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, ecco le sue parole: "Sicuramente ci presentiamo oggi al primo evento ufficiale con una rosa ancora non completa. Continueremo sul mercato per accontentare le esigenze del mister. Ci sono ancora tanti giorni di mercato, non sarà facile ma ci proveremo fino alla fine." Osimhen? "Victor ha chiesto di andar via già un anno fa, siamo tranquilli, abbiamo giocatori in rosa in grado di sostituirlo. Dobbiamo pensare all'integrità del gruppo, alla sua serenità. Quello che succederà lo vedremo nei prossimi 20 giorni" Lukaku ed Osimhen insieme in rosa? "Lukaku è ad ora un giocatore del Chelsea, abbiamo Osimhen, Raspadori, Cheddira e Simeone, può arrivare un attaccante, ma non è detto sia Lukaku. Ci faremo trovare pronti per cogliere tutte le opportunità." Neres? "Neres anche lui non è nostro, è del Benfica, molto forte ma noi abbiamo tante idee in tutti i ruoli"

20.40 - È intervenuto ai microfoni della Mediaset il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, ecco le sue parole: "Sono contentissimo di stare al Napoli e di giocare con il Napoli, sono molto motivato come tutta la squadra di affrontare la nuova stagione, dobbiamo dare un segnale di rilancio. Conte ha voluto subito vedere le nostre qualità, abbiamo lavorato tanto, servirà per affrontare la stagione nel miglior modo possibile"

20.36 - Azzurri in campo per il riscaldamento, bella accoglienza da parte del pubblico

20.33 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Modena, match valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Antonio Conte per l’esordio ufficiale conferma sistema di gioco e titolari provati in ritiro a Castel di Sangro. Nel 3-4-2-1 schierato dal tecnico azzurro: tra i pali confermato Meret. Difesa a tre composta da Rrahmani centrale, Di Lorenzo e Buongiorno braccetti. Sulle corsie esterne Mazzocchi a destra e Spinazzola a sinistra, in mediana completano il centrocampo Anguissa e Lobotka. Davanti Raspadori è il centravanti, alle sue spalle Politano e Kvaratkshelia

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobokta, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.

MODENA (3-5-1-1): Gagno; Caldara, Zaro, Pergreffi; Cotali, Magnino, Battistella, Santoro; Idrissi; Palumbo; Gliozzi. All. Bisoli

20.09 - A breve le formazioni ufficiali

19.19 - Tante le assenze nel Napoli: Cajuste, Gaetano, Folorunsho, Osimhen e Mario Rui. Tutti out per questioni di calciomercato!

18.30 - Già tante le file all'esterno del Maradona per l'ingresso: fuori i distinti superiori tantissimi tifosi.

A poche ore dal match sono ancora pochissimi i biglietti disponibili per il Maradona: si va verso il sold-out!

Saranno in più di 500 i tifosi ospiti che sosteranno il Modena dal settore ospiti: tanta fiducia nell'allenatore Bisoli.

La vincente di questa sfida affronterà la vincente di Parma-Palermo ai 16esimi di finale in programma il 25 settembre.

C'è una novità nel regolamento della Coppa Italia: in caso di parità al termine dei 90', si andrà direttamente ai calci di rigore senza i tempi supplementari.

ARBITRO: Bonacina (Trinchieri-Bitonti, IV: Mastrodomenico, VAR: Aureliano, AVAR: Volpi)

È il momento di tornare in campo per il Napoli, dopo la terribile stagione trascorsa arriva il giorno dell'esordio per la squadra di Antonio Conte: c'è molta attesa per l'esordio ufficiale nei 32esimi di Coppa Italia al Maradona contro il Modena. Ancora in piena preparazione e con diversi tasselli da sistemare nell'organico (ma anche nell'11 titolare con Lukaku in attesa dell'addio di Osimhen), il Napoli è chiamato a vincere per proseguire in Coppa Italia, manifestazione che può acquisire maggiore importanza in una stagione che vedrà gli azzurri fuori dalle coppe europee. Niente conferenza stampa della vigilia per il tecnico del Napoli, al debutto ufficiale sulla panchina azzurra, ma solo un messaggio social quasi di rito: "Seconda ed ultima parte del ritiro terminata. Grazie per il sostegno che ci avete dato ogni giorno. Adesso si inizia...", ed in effetti per il Napoli si inizia molto presto e la gara rappresenta subito una chance per migliorare la condizione prima dell'esordio in campionato e fare le prove generali tatticamente soprattutto nell'attaccare una squadra che sarà molto bassa, chiusa e compatta, come preannunciato da Bisoli in conferenza. Per l'esordio del Napoli di Conte è previsto praticamente il pienone. Introvabili i biglietti anche se c'è da capire quanti degli abbonati, che hanno diritto al tagliando della gara, ne usufruiranno per poter arrivare al sold-out.

Le ultime sul Napoli - Antonio Conte dovrebbe confermare l'11 provato nelle ultime amichevoli e l'unico dubbio è legato alle condizioni di Mazzocchi che però pare aver recuperato: in questo caso Di Lorenzo può abbassarsi tra i centrali e rinviare l'esordio dall'inizio di Rafa Marin (così come quello di Olivera, chiaramente indietro di condizione dopo pochissimi allenamenti). Per il resto nessun dubbio su Anguissa-Lobotka in mezzo, Spinazzola in ottime condizioni a sinistra ed in attacco Raspadori punta centrale con Kvara e Politano da trequarti.

Le ultime sul Modena - Bisoli deve fare a meno di Fabio Ponsi, Pedro Mendes, Fabio Gerli e dell'ultimo arrivato Gregoire Defrel, peraltro bestia nera del Napoli in Serie A. Davanti a Gagno possibile un copertissimo 3-5-1-1 con Caldara-Zaro e Cauz in difesa; Bozhanaj a destra al posto dell'infortunato Ponsi e Cotali a sinistra (pronti a ripiegare da quinti di difesa), in mezzo Santoro, Magnino e Battistella con Palumbo possibile rifinitore dietro Gliozzi.

Amici di TuttoNapoli, buonasera e benvenuti nella diretta testuale del primo incontro ufficiale del Napoli di Antonio Conte: per i 32esimi di Coppa Italia gli azzurri sfideranno alle ore 21:15 il Modena!