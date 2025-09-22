Napoli-Pisa 3-2, le pagelle: Spinazzola monstre, che rivincita di Lucca! Bravo Gilmour, Buongiorno solido

vedi letture

Meret 6,5 - Torna titolare e si conferma subito importante. Grande parata sul finire del primo tempo, si ripete nel finale anche se poi viene segnalata la posizione di offside.

Di Lorenzo 5,5 - Non è stata una buona settimana per il capitano. Dopo il rosso a Manchester, gioca una gara attenta ma rischia di rovinarla con la sbavatura in occasione del 3-2 del Pisa.

Beukema 6 - Attento nelle palle aeree, si vede assegnare un calcio di rigore contro abbastanza discutibile: pallone ravvicinato e tocco sul ginocchio prima del braccio.

Buongiorno 7 - Una gran bella chiusura su Nzola a metà primo tempo. Tanti anticipi e la sensazione di poter sempre dominare l'avversario sul piano fisico. Esce per un nuovo problema muscolare. 81' Juan Jesus sv.

Spinazzola 7,5 - Attacca con grande voglia ad ogni occasione utile e ci mette lo zampino nelle occasioni più pericolose. Nel momento più delicato del match, si mette in proprio e segna un gran gol da fuori col destro. Totalmente rinato.

Politano 6,5 - Conferma un grande stato di forma con la solite sgroppate e le giocate di qualità. Punta sempre il fondo e mette tanti palloni interessanti, col solito lavoro in fase di non possesso.

Gilmour 7 - Conte gli concede l’occasione da titolare e non la spreca: buona intensità ed una grande giocata sull’occasione del gol. Dal 56’ Lobotka 6,5 - Entra nel finale e con la sua maestria mette ordine in un momento in cui c'era il rischio di andare in confusione.

Elmas 6 - Torna da titolare e trova subito il gol con un tap-in di testa: tutto vano per la posizione irregolare in partenza di Hojlund. Ha tanta voglia di fare, anche se a volte non è lucidissimo. Dal 56’ Anguissa 6,5 - Il solito impatto fisico sulla gara.

McTominay 6,5 - Qualche errore non da lui in fase di lettura del gioco, ma la solita capacità di risultare decisivo con la sua qualità, Suo l'assist per il gol di Lucca.

De Bruyne 6,5 - Aveva rischiato su un pestone su Leris, graziato dal Var. Corre più di tutti, dando indicazioni ai compagni e cercando di far trovare sempre uno scrico per il passaggio. Da leader, dopo la settimana difficile dopo il cambio di Manchester.

Hojlund 6 - Tanto movimento e una buona palla in cui non riesce ad angolare bene. I movimenti, però, sono quelli giusti. Dal 78’ Lucca 7 - La giocata del 3-1 racconta di un potenziale da proteggere e da coltivare: meravigliosa la sassata sotto la traversa.

Conte 7 - Si affida ad un mini turn-over ed ha ragione lui: gol di Gilmour, poi il gol dalla panchina di Lucca. Fa quattro su quattro, in attesa del big match contro il Milan.