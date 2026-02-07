Scotto su Alisson: "Può creare scompiglio, in Brasile era considerato un giocatore importante"

vedi letture

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: “Conte ha rivendicato la conferma di Vergara, però ha ammesso che senza infortuni non avrebbe giocato. A differenza di Lucca e Lang che sono stati ceduti e magari anche loro potevano avere le stesse possibilità. Conte addirittura definì Lucca dominante, forse ha sbagliato valutazione.

Giovane nel Verona era un leader e stanno pagando il suo addio. Alisson ha sempre fatto qualcosa per lo Sporting. Elmas oggi è un punto di riferimento per dare equilibrio, però Alisson può creare scompiglio, ha sempre energia e forza palla al piede. In Brasile era considerato un giocatore importante, secondo me ha la possibilità di crescere ancora con Conte e la settimana tipo a disposizione per lavorare.

Il Napoli per Milton Pereyra ha sfruttato una legge per il mondo del lavoro e anche per il calcio. Nel senso che se questi ragazzi, che non hanno ancora un contratto, possono essere ceduti liberamente se i genitori si trasferiscono per motivi di lavoro. L’AFA ha promesso che chi lasciava i club di origine non aveva possibilità di andare in Nazionale. Gli aspetti burocratici dell’affare sono ancora sotto esame della FIFA”.