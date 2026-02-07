Scotto su Alisson: "Può creare scompiglio, in Brasile era considerato un giocatore importante"
Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: “Conte ha rivendicato la conferma di Vergara, però ha ammesso che senza infortuni non avrebbe giocato. A differenza di Lucca e Lang che sono stati ceduti e magari anche loro potevano avere le stesse possibilità. Conte addirittura definì Lucca dominante, forse ha sbagliato valutazione.
Giovane nel Verona era un leader e stanno pagando il suo addio. Alisson ha sempre fatto qualcosa per lo Sporting. Elmas oggi è un punto di riferimento per dare equilibrio, però Alisson può creare scompiglio, ha sempre energia e forza palla al piede. In Brasile era considerato un giocatore importante, secondo me ha la possibilità di crescere ancora con Conte e la settimana tipo a disposizione per lavorare.
Il Napoli per Milton Pereyra ha sfruttato una legge per il mondo del lavoro e anche per il calcio. Nel senso che se questi ragazzi, che non hanno ancora un contratto, possono essere ceduti liberamente se i genitori si trasferiscono per motivi di lavoro. L’AFA ha promesso che chi lasciava i club di origine non aveva possibilità di andare in Nazionale. Gli aspetti burocratici dell’affare sono ancora sotto esame della FIFA”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
