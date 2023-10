Napoli-Real Madrid 2-3, le pagelle: Natan gigante, che sfortuna Meret! Errore pesante di Di Lorenzo, ma il Napoli c'è!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6 - In avvio si oppone con attenzione a Rodrygo. Nulla può sul piattone di Vinicius. Molto bravo nella ripresa sul destro deviato di Vinicius. Sfortunatissimo nella carambola sul tiro di Valverde.

Di Lorenzo 6 - Parte molto bene, paga a carissimo prezzo una leggerezza in fase di costruzione dal basso. Da lì in poi, non sbaglia più nulla. Davvero impossibile dare colpe ad un capitano così.

Ostigard 6,5 - Poderoso nello stacco che vale il vantaggio del Napoli, deve fare i conti con la velocità folle degli attaccanti del Real. Beffato dalla grande giocata di Bellingham, ma in molti avrebbero sofferto contro i fenomeni del Madrid.

Natan 7 - Ci mette lo zampino nell’azione del gol e resta sempre lucido, anche nello spendere un giusto fallo per fermare una ripartenza. È super in una chiusura su Vinicius nella ripresa. Una conferma in una notte come questa può davvero la conferma definitiva del suo valore.

Olivera 6 - Sta molto basso per contenere le folate iberiche, soffrendo la velocità di Rodrygo. Bella reazione nella prima fase del primo tempo, sfortunato nel finale. (Dal 88’ Mario Rui sv-)

Anguissa 5,5 - Parte alla grande, strappando gli applausi del Maradona per i suoi recuperi difensivi. Accusa qualche passaggio a vuoto nel momento di confusione del Napoli e non migliora troppo nella ripresa. (Dal 88’ Simeone -)

Lobotka 6 - Con grande intelligenza, sembra leggere con un attimo di anticipo l’evolversi del gioco. Si adegua alle fasi della gara, dando sempre un contributo importante. (Dall’88’ Cajuste sv<(b>)

Zielinski 6,5 - Infiamma lo stadio con qualche giocata delle sue in avvio, svolge come sempre un lavoro di qualità senza risparmiarsi in difesa. Va dal dischetto e calcia un rigore che rasenta la perfezione. (Dal 75’ Raspadori -)

Politano 6,5 - Fa un grandissimo lavoro nelle due fasi del gioco, dando grande sostegno alla difesa e mettendo in grande difficoltà Camavinga. Sfinito, lascia il campo dopo aver dato tutto quello che aveva. Tra gli applausi del Maradona. Dal 69’ Elmas 6.

Kvaratshkelia 6,5 - Nel primo tempo gioca con grande ordine, trovando poca collaborazione sulla sua corsia. Nella ripresa si mette in proprio e regala giocate di altissima qualità. Peccato per una grande occasione non concretizzata nel momento migliore del Napoli.

Osimhen 6,5 - Fa a sportellate con i due centrali del Real e trova sempre il modo di essere pericoloso, con Kepa che gli nega il gol di testa. Si guadagna il rigore con caparbietà.

Garcia 6,5

Commenta con l'autore