Lucca, la mossa di ADL: telefonata con Pozzo per chiudere (c'è già la cifra)

Di fronte alle difficoltà nell’operazione Darwin Núñez, il Napoli è pronto a virare con decisione su Lorenzo Lucca. Il centravanti dell’Udinese è ora l’obiettivo prioritario per l’attacco, e nelle ultime ore c’è stato un passaggio significativo: secondo quanto riferito da La Repubblica, ieri si è tenuto un contatto telefonico diretto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il patron friulano Giampaolo Pozzo.

L’intesa con il giocatore sarebbe già stata trovata e il Napoli è disposto a mettere sul piatto un’offerta complessiva da 30 milioni di euro. Una cifra ben inferiore, praticamente la metà, rispetto alla richiesta del Liverpool per Darwin Núñez, il cui ingaggio e costo del cartellino hanno reso la trattativa complessa. A differenza dell’affare con i Reds, l’operazione con l’Udinese potrebbe chiudersi in tempi brevi, con Lucca pronto a vestire l’azzurro e iniziare una nuova avventura sotto la guida di Antonio Conte.

Ricordiamo un dato statistico relativo alla stagione scorsa in maglia Udinese dell'attaccante: Lorenzo Lucca ha segnato 12 Gol in 33 partite finora nella Serie A 2024/2025 stagione. 8 dei 12 Gol sono stati segnati in casa mentre hanno segnato 4 Gol nelle partite in trasferta. In totale, i gol segnati da Lorenzo Lucca su 90 minuti sono 0.46.