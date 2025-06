Ecco Lang! Ora ci sono tutti gli accordi: da lunedì parte la macchina burocratica. Cifre e dettagli

Il Napoli costruisce un'ossatura sempre più internazionale e dopo aver portato a casa Kevin De Bruyne e aver incassato il sì di Romelu Lukaku, sogna di aggiungere un tocco d’Olanda con Noa Lang. Il talento del PSV, protagonista con 14 gol e 12 assist nell’ultima stagione, è pronto a vestire l’azzurro: accordo già definito sulla base di un contratto quinquennale da 2,5 milioni netti a stagione.

L’operazione con il club olandese si chiuderà sulla base di 25 milioni più 5 di bonus: mancano solo gli ultimi dettagli burocratici, ma l’intenzione è quella di avere il giocatore a disposizione di Conte già per il ritiro di Dimaro, al via il 17 luglio. Intanto l'olandese ha già lanciato segnali social postando una galleria fotografica corredata da una citazione musicale legata al leggendario riscaldamento di Maradona: Live is Life.

Lang, reduce dal ritorno in Nazionale grazie al CT Koeman, rappresenta fantasia e qualità nel gioco offensivo. Con lui aumenta senza dubbio il tasso tecnico del reparto avanzato di Antonio Conte.