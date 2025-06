Nuñez, il problema è economico: il retroscena sull'ultimo incontro col Liverpool

L’ultimo colloquio per fare il punto sulla questione Darwin Nuñez è andato in scena a Milano la scorsa settimana, una chiacchierata utile a capire che i parametri non sono ancora diminuiti. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. che fa il punto sulla trattativa sottolineando come le cifre siano enormi su entrambi i fronti, club e giocatore: poco più di 51 milioni di sterline, cioè 60 milioni di euro, la richiesta del Liverpool, mentre l’ingaggio richiesto dall'attaccante ex Benfica è da circa 6 milioni a stagione senza i benefici del Decreto Crescita.

"Un quadro a tinte poco azzurre, nonostante la grande apertura di Nuñez: Napoli è una destinazione che gli piace molto, il progetto attira tutti e la presenza di Conte è una garanzia assoluta, ma entusiasmo a parte c’è un problema economico che non può essere sottovalutato. I prossimi giorni saranno decisivi in quest’ottica: si capirà una volta per tutte se Darwin resterà soltanto una bella teoria o anche una questione pratica, e soprattutto se i Reds abbasseranno le pretese e l’attaccante riuscirà a trovare un accordo sul salario. Diciamo anche che quarantotto ore potrebbero essere sufficienti: e così entra in scena l’altro uomo-gol che piace, Lorenzo Lucca" scrive il quotidiano oggi in edicola.