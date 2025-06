Ultim'ora Accordo per Lucca! Romano: "Può chiuderlo quando vuole, ma prima altro tentativo per Nunez"

Per il nuovo attaccante del Napoli ci sono due discorsi paralleli: uno porta a Darwin Nunez, l'altro a Lorenzo Lucca. Ma chi tra i due arriverà? Le ultime arrivano dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Il discorso Nunez è partito come un sogno, un desiderio. Piace molto ad Antonio Conte ed è arrivata un'apertura totale da parte di Darwin. Posso garantirvi al 100% che Darwin al Napoli andrebbe super volentieri, per il progetto, per l'allenatore, per la piazza, per la città. Poi bisogna far quadrare i numeri. In settimana ci sono stati contatti e un incontro col Liverpool, non ci si è avvicinati sulle cifre. Le richieste del Liverpool rimangono attorno ai 65-70 milioni di euro come base d'asta. Il Napoli porta più indietro quindi siamo lontani dagli accordi al momento. Non è un'operazione né vicina né imminente. E questo vale anche per l'ingaggio, anche qui siamo lontani dagli accordi.

L'altro nome per l'attacco è Lorenzo Lucca. Il Napoli può chiudere quest'operazione in qualsiasi momento, ha avuto disponibilità massima da parte del giocatore. Possiamo dire che l'operazione Lucca per il Napoli è pronta, non appena vorrà chiuderla lo farà. Ma coltiva ancora il sogno Nunez. La cosa certa è che un attaccante arriverà: imparando dal mercato di gennaio, quando saltò Garnacho e non ci fu tempo di andare su altro, ora il Napoli ha l'alternativa pronta: se salta Nunez, chiuderà per Lucca".