Napoli su Kean, Repubblica: novità importante sulle modalità di pagamento della clausola

Novità importante per il bomber. L’edizione odierna de La Repubblica Firenze accende i riflettori su Moise Kean, attaccante classe 2000 che potrebbe salutare la Fiorentina dopo una sola stagione. L’ex Juventus, al centro dell’interesse di alcuni club sauditi, è finito ora anche nel mirino di Napoli. Il nodo resta la clausola rescissoria: 52 milioni di euro, valida fino al 15 luglio.

Ma la vera novità riguarda la modalità di pagamento, che ora prevede la possibilità di rateizzazione in due tranche. Una condizione che rende l’operazione più accessibile anche per i club italiani, alimentando il pressing delle pretendenti. Il Napoli valuta Kean come possibile erede di Victor Osimhen, promesso partente e seguito con attenzione dal Galatasaray. In Italia anche il Milan sta seguendo con attenzione la situazione di Kean.

