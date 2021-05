Napoli-Verona 1-1, le pagelle: sovrastati tatticamente come all'andata, la difesa tiene come può

Meret 6 - Incolpevole sul gol preso. E' chiamato a tantissime uscite alte e mostra sicurezza.

Di Lorenzo 5,5 - Viene spesso prezzo in mezzo, come all'andata, 1 contro 2 o addirittura 1 contro 3 quando un mediano o Lozano non aiuta. Valutazione che non è più bassa perché le colpe sono da ricercare in panchina.

Manolas 6,5 - Sbaglia poco o nulla. Fa valere la velocità su diversi attacchi alla profondità, copre anche alle spalle del terzino e ci mette più volte una pezza nel cuore dell'area di rigore.

Rrahmani 7 - Ha il merito di sbloccare il risultato, ma non solo. Gioca una partita quasi perfetta, difendendo in avanti, dando pure ritmo nella costruzione rapida dopo il recupero palla e nel finale quasi suona la carica alzandosi con enorme aggressività.

Hysaj 4,5 - La linea non è abbastanza alta, conferma la mancanza di un lavoro tattico alle spalle, è sul gol è nella terra di nessuno e viene infilato. Fino a quel momento peraltro non incanta neanche sul piano dell'uscita (dal 71' Mario Rui sv)

Fabian 5,5 - Deve abbassarsi per poter giocare palla con meno pressione. Almeno rispetto ai compagni prova la verticale, senza paura di sbagliare, ma portando a casa poco o nulla.

Bakayoko 5,5 - Difficile dargli particolari colpe. Non ha il giro palla di Demme, relegato in panchina, ma fa valere le sue caratteristiche di recupero su diverse ripartenze, ma poi è difficile chiedergli anche l'altra fase (dall'81' Petagna sv)

Zielinski 5,5 - Soffocato tra le linee, deve svariare per trovare spazi. Si accende poche volte e viene richiamato in panchina per un cambio della disperazione, perdendo così anche il suo tiro dal limite nel finale (dal 71' Mertens 5,5 - Qualche spunto isolato, nella confusione finale non fa nulla per mettere ordine tra le linee)

Lozano 5 - Mai realmente in partita. Qualche accelerazione isolata, un tiro alto, ma la squadra non riesce quasi mai ad innescarlo. Finisce per giocare spalle alla porta, anticipato dal terzo centrale gialloblù (dal 68' Politano 6 - Almeno fraseggia di più, dà più vivacità e si crea lo spazio per il tiro della qualificazione ma il sinistro esce di poco)

Osimhen 5 - Gara complicata per lui. Corre come un disperato fino al 95', ma di palloni puliti su cui incede non se ne vedono. Costretto a girare a largo per non imbottigliarsi nel traffico, poche volte può portare palla con lo sguardo verso la porta.

Insigne 5,5 - Quasi sempre spalle alla porta, francobollato e costretto a svariare. Ha l'occasione per sbloccare il match, ma manda di poco a lato, poi per il resto prova a ricamare nello stretto ma le giocate sono tutte difficili ed anche arretrando trova la pressione gialloblù.

Gattuso 4 - Come all'andata, se non peggio. Il Verona aggredisce, come da previsione e dati (prima in Italia per falli, fuorigioco fatti e duelli aerei vinti), ma rispetto all'andata non si nota nessun correttivo. La squadra non sembra preparata ai cambi gioco, l'uscita dal basso è problematica appena i gialloblù alzano il pressing ed a centrocampo viene preferito Bakayoko che di certo non accelera il fraseggio per farli andare a vuoto. Nonostante il vantaggio, arrivato su un episodio dopo aver costruito pochissimo, la squadra si schiaccia immediatamente e su un lancio la linea difensiva - come per tutto l'anno - conferma il poco lavoro tattico e resta nella terra di nessuno, con Hysaj infilato. I cambi sono puramente della disperazione, accentuano le difficoltà e la disperazione. Finisce con uno psico-dramma, ma il Napoli per tutto l'anno non ha mai dato dimostrazione di essere organizzato. Forte, ma senza un lavoro tattico alle spalle.