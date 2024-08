Video Natan è a Siviglia, a breve la firma con il Betis: ecco le cifre dell'affare

Natan è appena atterrato a Siviglia per firmare con il Real Betis

Natan è appena atterrato a Siviglia per firmare con il Real Betis: come riportato da Fabrizio Romano, i due club hanno trovato un'accordo per il prestito del brasiliano: costo inferiore a 1 milione più opzione di acquisto intorno a € 7/8 milioni. Dopo una sola stagione dunque, il centrale ex Red Bull Bragantino saluta il Napoli ed approda ne La Liga. Ecco il video della giornalista Rocío Morón García: